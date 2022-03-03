«Глядачі Дортмунду аплодували 20 хвилини стоячи, коли виніс український прапор»: як вінницький танцівник змусив росіян допомагати Україні

У балетній трупі Дортмундського театру в Німеччині уже три роки працює вінничанин Максим Паламарчук. Після одного з недавніх виступів глядачі 20 хвилин аплодували стоячи, коли на сцену винесли український прапор. Таким чином вони висловили підтримку нашій державі, яка бореться з російськими окупантами.

«Максим у 15 років поїхав до Києва на навчання в балетній школі, після чого продовжив його в Мюнхенській Балетній Академії. А з 2019-го — працює в театрі Дортмунда, — повідомили у Вінницькій міській раді. — Під час останньої вистави артисти балету винесли на сцену український стяг, а вінничанин загорнувся в державний прапор. Німецькі глядачі аплодували стоячи. А Максим розповів їм, що насправді відбувається в Україні».

Українець працює в колективі з танцівниками з різних країн світу — Бразилії, США, Японії.

«Є й колеги з Росії. Коли вони дізнались про трагедію в Україні — одразу ж висловили підтримку нашій державі. Я огорнувся в наш український прапор, а колеги обійняли мене. Це знак сильної підтримки України, — каже Максим Паламарчук. - Німецькі глядачі 20 хвилин аплодували стоячи. Я вважаю, що більшість громадян Німеччини солідарні з тим, що Російська Федерація є країною терору!

Після вистави я дав інтерв’ю національному телеканалу Німеччини, де розповів, що президент РФ Владімір Путін розпочав повномасштабну війну проти мирного населення України. Але український народ сміливо та мужньо захищає свою рідну землю від російської агресії. Весь світ з Україною. Нашу державу підтримують у різних куточках планети. Слава Україні! Перемога точно за нами!"

Максим після роботи допомагає волонтерській організації, яка відправляє гуманітарну допомогу Україні, де займається сортуванням і завантаженням різної допомоги.

«Ось остання наша зібрана машина їде в Чоп, це на кордоні Угорщини та України — у волонтерські руки. Потім розподілять допомогу по всіх регіонах України та на фронт, — додає танцівник. - Ця допомога була зібрана за допомогою німців та людей, які проживають в Дортмунді, та громадян Російської Федерації, які проживають у Дортмунді. Вони солідарні з українським народом! Слава Україні!»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що славетний український танцюрист Олексій Потьомкін змінив сцену на бойове спорядження — артист балету Національної опери вступив до лав ЗСУ.

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