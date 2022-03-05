«Скільки ж нам, українським акторам, заплатили за те, щоб ми говорили про війну?»: Стас Боклан звернувся до росіян

Народний артист України Станіслав Боклан звернувся до росіян, які засипали його повідомленнями після поста в Інстаграмі про війну в Україні. «Прихильники» з РФ, оброблені російською пропагандою, не вірять у те, що насправді відбувається в Україні, що російська армія напала на нашу країну, вбиває мирних мешканців. Вони вважають, що українським акторам, тим, хто каже правду, заплатили.

Станіслав Боклан відповів «шанувальникам» відео зверненням, у якому пояснив яку ціну ми платимо за нашу свободу.

«Та заплатили, матір вашу. Заплатили. Багато українських солдатів заплатили своїм життям за те, щоб я досі залишався живим і міг втовкмачувати у ваші голови — війна в Україні триває. Страшна війна. Ваша армія обстрілює атомну електростанцію в Енергодарі Запорізької області, ваші солдати вбивають нас, спалюють наші міста села, бомблять нас, убивають наших старих жінок.

Думайте, хоч на одну хвилину сумнівайтеся у своїй правоті. Припустіть, поцікавтеся з інших джерел, докопуйтесь до правди. Перемагайте власний страх. Розповідайте про те, що відбувається зараз, яка жахлива війна тут", — каже Станіслав Боклан.

Раніше достукатися до російських шанувальників намагалися багато українських артистів. Тіна Кароль розгорнула Центр інформаційного опору у Варшаві, де вийшла на мітинг проти війни.

Джамала виступила в Румунії та Німеччині на національних відборах, де зібрала мільйони гривень для ЗСУ.

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