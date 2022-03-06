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Йому було лише 33: в Ірпені під обстрілами окупантів загинув відомий український актор

19:42 6 березня 2022
павло лі

В Ірпені під обстрілом загинув відомий український актор Павло Лі, відомий за фільмами «Штольня», «Тіні незабутих предків», «Зустріч однокласників», а також як артист дубляжу. Про загибель Павла розповів адвокат Ярослав Куц.

Щоб протистояти російській агресії, 33-річний актор записався до місцевого підрозділу територіальної оборони. Останній пост Павла був присвячений його службі у лавах ТрО.

«За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємось, і все буде Україна. Ми працюємо!» — написав він.

25 лютого Павло Лі опублікував у соцмережах епізод із військової драми «Мирний-21» Ахтема Сеітаблаєва, де зіграв одну з ролей. Фільм мав розповісти про героїзм луганських прикордонників улітку 2014 року.

Павло Лі народився в Євпаторії у Криму. З 2006 року знімався у кіно та серіалах. Брав участь у третьому сезоні проекту «Фабрика зірок».

Павло Лі

Фото pashaleeofficial/Instagram

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