Андрій Данилко пояснив, чому у його новій пісні для Вєрки Сердючки буде приспів «Путін, щоб ти здох»

Популярний український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вирішив порадувати своїх шанувальників новою піснею. У ній обов'язково будуть рядки, адресовані президентові країни-агресора Володимиру Путіну. Про це Данилко розповів під час телемарафону «UA разом».

«Я сиджу і думаю пісню для Сердючки, завтра її допишу. Називається «Маленька мрійниця». Приспів такий: «Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, Путіна не хоче навіть сатана», — розповів артист.

Данилко пояснив, що ця пісня буде реакцією на агресію Путіна в Україні, а також на той факт, що до російських зірок вже не достукатися: влада РФ почала масово залякувати всіх публічних осіб, хто виступає проти війни з Україною.

За словами Данилка, у перші дні війни в Україні йому почали писати друзі з РФ та розповідати про погрози через антивоєнні висловлювання. Доходило до абсурду: один із артистів запостив чорний квадрат, і розплата прийшла негайно. Після того, як зателефонували із реальними погрозами, чорний квадрат довелося видалити.

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова, які раніше виступили проти війни в Україні, виїхали з Росії. Галкіна при цьому позбавили можливості виступати з концертами.

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