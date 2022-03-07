«Боягуз-білорус путіну продався»: екс-лідер «Ляпісу» Міхалок жорстко звернувся до військових своєї рідної країни

Один із засновників білоруської панк-рок-групи «Ляпіс Трубецькой», а нині лідер гурту Brutto Сергій Міхалок звернувся до жорстких слів осуду до військових своєї рідної країни, які допускають запуск з території Білорусі ракет по мирних містах України.

Їх він виголосив у відео, опублікованому на своїй сторінці у Facebook.

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У відеозверненні співак згадав свого батька, який був офіцером і служив на кордоні з Україною. За його словами, якби він бачив, як зараз білоруси «по-братськи» обстрілюють дружню країну, то він не дозволив би «трапитися такій ганьбі», навіть ціною свого життя.

«Тут, в Україні, ви зіткнетеся з такими, бл*ть, справжніми захисниками, що аху**те. Боягуз, боягуз, білорус. Путіну продався. Як побачив українця — одразу обі*рався. Так і буде!», — висловився Михалок.

Також він звернувся до співвітчизників із закликом здатися ЗСУ і цим врятувати своє життя, а також життя тисяч українців.

«Солдат збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь, якщо ти не бажаєш виконувати злочинний наказ і вбивати мирних громадян України, не бажаєш бути убитим, ти можеш здатися Збройним силам України. Безпека гарантується!» — написав співак.

У коментарях українці та співвітчизники дякують Міхалку за його громадянську позицію.

Нагадаємо, відома співачка Віра Брежнєва закликала припинити війну, повідомивши, що її чоловік, Костянтин Меладзе, та її рідні «ховаються у бомбосховищах» з іншими киянами. На підтримку України виступив навіть письменник Стівен Кінг, який задля цього сфотографувався у футболці із українською символікою.

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