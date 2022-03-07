Андрій Данилко заявив про готовність застрелити Путіна

Український артист Андрій Данилко заявив, що російський президент Путін, якому його оточення вже не дає жодних гарантій, збожеволів, і заявив про готовність застрелити його.

Такими одкровеннями він поділився в інтерв'ю Дмитру Гордон.

«Мені здається, що він давно чокнувся… Це особливо видно останнім часом. Я думаю, він нажаханий. Це як я відчуваю. Я взагалі його не боюся», — сказав артист.

Гордон запитав у співрозмовника, що він сказав Путіну під час зустрічі.

«Якби у мене був пістолет, я б його застрелив. Я б нічого йому не казав. Це марно» , — відповів Данилко.

«А якби не було пістолета?» — уточнив журналіст.

«Я таке не можу уявити… Якщо вже уявляти, то я з пістолетом», — сказав артист.

При цьому Андрій повідомив, що раніше бачився із Путіним і навіть спілкувався з ним.

Нагадаємо, раніше Данилко розповів, що вже почав писати нову пісню, у якій обов'язково будуть рядки, адресовані особисто президенту країни-агресора Володимиру Путіну.

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