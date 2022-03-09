Зняв бронежилет, щоб закрити дітей від куль: Камалія розповіла, як в Ірпені загинув актор Паша Лі

Стали відомі подробиці загибелі в Ірпені відомого актора кіно та дубляжу Павла Лі («Штольня», «Тіні незабутих предків», «Зустріч однокласників»). Актор загинув, коли разом із побратимом евакуював людей із обстріляного і палаючого будинку. Про це повідомила співачка Камалія. Вона дізналася подробиці трагедії від колишнього учасника своєї команди, а тепер бійця сил територіальної оборони.

«Мій модератор Діма отримав важкі поранення в живіт, спину, куля пройшла навиліт, обидві ноги. Разом з Пашею Лі вони служили в одному батальйоні. Обидва були тяжко поранені при евакуації людей з палаючого будинку в Ірпені від куль російських орків. Усіх дев'ятьох дітей врятовано. На жаль, Пашу Лі не вдалося врятувати», — написала Камалія.

Ірпінь і розташовані поруч передмістя Києва зараз на межі гуманітарної катастрофи. За Ірпінь тривають бої, на 9 березня заплановано чергову автобусну евакуацію цивільних осіб до Києва.

Фото Паша Лі/Facebook

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