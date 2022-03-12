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«Зарано радієш, Андрійку»: Пугачова плюнула в попа, який зрадів її від’їзду з Росії через війну

9:44 12 березня 2022
Алла Пугачова

Відома російська співачка Алла Пугачова, яка нещодавно залишила Росію, повідомила, що поїхала до Ізраїлю, але планує у майбутньому повернутися, пише російська Експрес газета.

Після від'їзду Примадонни деякі недоброзичливці в Росії стали лихословити на її адресу. Нібито на неї більше ніхто не чекає і без неї в країні стало тільки краще.

Таку позицію зайняв священик Андрій Ткачов, який служить при храмі святителя Василія Великого Патріаршого подвір'я в селі Зайцеве Одинцовського району. Як виявилося, священнослужитель зрадів, що більше не побачить Аллу Борисівну.

«Друзі, ви цього не чули, не знали? Ви не помітили, як повітря очистилося? Пугачова назавжди покинула Росію. Господи, як я цього чекав», — заявив задоволений отець Андрій.

Проігнорувавши інші нападки в Мережі, слова Ткачова Примадонна вже не змогла залишити без відповіді. Співачка вперше за довгий час вийшла на зв'язок на своїй сторінці в Instagram і пообіцяла обов'язково відвідати священнослужителя. Крім того, Алла Борисівна пояснила свою раптову подорож до Ізраїлю. За словами зірки вітчизняної естради, ні про яку еміграцію не йдеться.

«Рано радієш, Андрійко. Канікули, відпустка та лікування не вважаються еміграцією. Повернуся — розберемося. Сходжу до церкви твоєї, помолюся за тебе. Богохульник», — припечатала Пугачова священника.

Тим часом, поки Алла Пугачова та Максим Галкін зайняті своїми справами за кордоном, їхнє сімейне гніздо у селі Грязь опинилося під загрозою. Справжнісінький замок, який пародист з такою любов'ю зводив для Примадонни та їхніх дітей, захотіли віддати сиротам. З такою заявою виступив музичний критик Сергій Сосєдов. Він нібито не розуміє, навіщо така велика споруда здалася сім'ї з чотирьох людей.

Як писали «ФАКТИ», продюсера Нателлу Крапівіну за правду про війну в Україні позбавили російського громадянства.

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