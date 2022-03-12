«Знає сам, що він мерзота»: Данилко жорстко висловився про російських зірок, які підтримують війну в Україні

Популярний український актор Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, прийняв у розв'язаний президентом Росії Володимиром Путіним війні бік України та уважно відстежує, що говорять про нашу країну російські зірки.

Зокрема, він відзначив пости продюсера Діми Білана, Яни Рудковської, яка заявила, що всі новини про розстріл українських міст російською армією фейкові. І висловлювання путініста Микити Михалкова. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Популярна політика».

«Я дивлюсь на публічних людей, які підтримують війну, і якийсь політолог сказав, і мені сподобалося: „Подонки чи дебіли“. Ось дуже точне формулювання. Зрозуміло, що Микита Міхалков знає сам, що він мерзота. Він інакше не може. І його брат так вважає. Я їх просто зневажаю», — заявив народний артист України.

Водночас, Андрій Данилко не засуджує артистів, які не озвучують свою позицію:

«Я розумію, коли люди бояться, розумію, що можна злякатися. Страшно, що й за слово „війна“ в РФ садять у в'язницю. Це не „спецоперація“, а війна бездарна і Путін уже триста разів пошкодував, що її почав». Він недооцінив український народ. Путін — злочинець. Я звертаюся в основному до артистів: «Заткніться та краще мовчіть», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Андрій Данилко вирішив порадувати своїх шанувальників новою піснею. У ній обов'язково будуть рядки, адресовані президентові країни-агресора Володимиру Путіну.

Також стало відомо, що відома російська співачка Алла Пугачова після початку російської агресії в Україні покинула Росію та поїхала до Ізраїлю.

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