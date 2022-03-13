«Проклинаю всіх і кожного»: Злата Огнєвіч дуже емоційно звернулася до росіян, «які мовчали»
Відома українська співачка Злата Огнєвіч записала відеозвернення у Instagram, адресоване жителям країни-агресора.
У ньому Злата сказала, що проклинає всіх та кожного, хто мовчить та зберігає нейтралітет у той час, коли вбивають мирних жителів України.
"І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони щирі”, – висловилася Огнєвіч.
Виконавиця також назвала росіян ізгоями, проклятим народом, які країну — лепрозорієм.
«Після всіх звірств та болю, який ви завдали моєму народу та рідній Україні (зокрема і своїм мовчанням), у мене вже немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, що залишилася на території помийної ями під назвою росія. Ви всі для мене єдині і так, я маю на це моральне право» , — написала Злата Огнєвіч.
Шанувальники співачки підтримали її слова, наголосивши, що вона все правильно сказала.
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