«Проклинаю всіх і кожного»: Злата Огнєвіч дуже емоційно звернулася до росіян, «які мовчали»

Відома українська співачка Злата Огнєвіч записала відеозвернення у Instagram, адресоване жителям країни-агресора.

У ньому Злата сказала, що проклинає всіх та кожного, хто мовчить та зберігає нейтралітет у той час, коли вбивають мирних жителів України.

"І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони щирі”, – висловилася Огнєвіч.

Виконавиця також назвала росіян ізгоями, проклятим народом, які країну — лепрозорієм.

«Після всіх звірств та болю, який ви завдали моєму народу та рідній Україні (зокрема і своїм мовчанням), у мене вже немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, що залишилася на території помийної ями під назвою росія. Ви всі для мене єдині і так, я маю на це моральне право» , — написала Злата Огнєвіч.

Шанувальники співачки підтримали її слова, наголосивши, що вона все правильно сказала.

Як писали «ФАКТИ», раніше українським воїнам вдалося звільнити два населені пункти у Чернігівській області.

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