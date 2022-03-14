Дмитро Дікусар, який вижив після ракетного обстрілу, показав наслідки ворожого удару

Відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який вступив до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну від російських окупантів, дивом вижив після ракетного обстрілу балістичними ракетами. Воїн зазначив, що йому та товаришам по службі вдалося вибратися з пекла завдяки професійним діям командирів.

«Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла та швидко передислокуватися. Тож якщо у цих виблядків було бажання знищити чи налякати нас, то вони сильно помилилися! Єдине, чого вони досягли, готових брати в полон цих … (ми не знали, їхали на вчення) стало значно менше», — написав Дмитро.

Він також додав, що прапор на позиціях трохи підгорів, але вцілів.

Друзі та колеги Дмитра Леся Нікітюк, Оля Цибульська, Соломія Вітвіцька, Ліда Лі та багато інших дякують йому за службу, просять берегти себе та бажають якнайшвидшої перемоги.



До лав тероборони ЗСУ вступило багато відомих артистів. Віктор Бронюк із гурту ТВК зі зброєю в руках захищає Вінницю.

На захист Києва стали Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Трітенко.

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