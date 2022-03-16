29.30 / 30.37 32.58 / 33.99
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ще одне весілля під час війни: захисник Dj Tapolsky одружився в Києві

13:45 16 березня 2022
Анатолій Тапольський та Сандра Смірнова

Війна — коханню не завада. Незважаючи на військові дії, наші захисники одружуються на блокпостах, закохані грають весілля і будують плани на світле майбутнє після перемоги. 15 березня в Києві одружився з Dj Tapolsky (Анатолій Тапольський). У Печерському рагсі він розписався зі своєю обраницею Сандрою Смірновою. Про це наречена написала у соцмережах.

«Цій події допомогло багато людей, окреме дякую Васильовичу, який відпустив Толика, щоб ми розписалися, можливо це зберегло йому життя. Окреме спасибі синові, що відпустив мене до Києва, зі словами, давай, йди вже до Толі», — написала Сандра.

Нагадаємо, Анатолій Топольський вступив до лав ЗСУ та захищає Україну від російських окупантів. Раніше він служив у зоні АТО, захищав країну на Донеччині.

У лавах тероборони захищають країну від ворога багато знаменитостей. Хореограф Дмитро Дікусар дивом вижив під ракетним обстрілом.

Зі зброєю в руках захищають Київ Володимир Остапчук, Нікіта Добринін, Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв та багато інших артистів.

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сніжана Єгорова

«Стою на колінах перед усім українським народом»: на 20-й день війни пропутінська Сніжана Єгорова раптом прозріла й вибачається

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

добровольці

Добровольці Сил територіальної оборони матимуть статус учасників бойових дій, — закон

Зеленський

Зеленський про провокацію з рядком, що біжить: можу запропонувати скласти зброю військовим РФ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.