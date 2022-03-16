Ще одне весілля під час війни: захисник Dj Tapolsky одружився в Києві

Війна — коханню не завада. Незважаючи на військові дії, наші захисники одружуються на блокпостах, закохані грають весілля і будують плани на світле майбутнє після перемоги. 15 березня в Києві одружився з Dj Tapolsky (Анатолій Тапольський). У Печерському рагсі він розписався зі своєю обраницею Сандрою Смірновою. Про це наречена написала у соцмережах.

«Цій події допомогло багато людей, окреме дякую Васильовичу, який відпустив Толика, щоб ми розписалися, можливо це зберегло йому життя. Окреме спасибі синові, що відпустив мене до Києва, зі словами, давай, йди вже до Толі», — написала Сандра.

Нагадаємо, Анатолій Топольський вступив до лав ЗСУ та захищає Україну від російських окупантів. Раніше він служив у зоні АТО, захищав країну на Донеччині.

У лавах тероборони захищають країну від ворога багато знаменитостей. Хореограф Дмитро Дікусар дивом вижив під ракетним обстрілом.

Зі зброєю в руках захищають Київ Володимир Остапчук, Нікіта Добринін, Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв та багато інших артистів.

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