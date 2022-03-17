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Наталя Могилевська розповіла, як виживає в Києві в умовах війни

14:06 17 березня 2022
Наталія Могилевська

Народна артистка України Наталія Могилевська, яка звернулася до світу з патріотичною піснею, в умовах війни залишається у рідному Києві. Співачка підтримує мешканців столиці, влаштовує для них концерти у сховищах та приносить воду. Сама Могилевська залишається у своєму будинку, в якому немає підвалу. За словами Наталі, вона ховається під ліжком.

«У мене зараз мав бути величезний тур… Я співачка, я маю робити свою роботу. Кожен повинен робити те, що він може. У мене є дві класні речі — перше, це слово, пісні. У мене є слово, у мене є концерти. Ще у мене є вода. У мене є свердловина. Я беру воду і привожу її в метро, яке ближче з мого боку», — розповіла Наталя в ефірі програми «Твій день».

За словами співачки, вона час від часу спускається до найближчого метро.

«У мене картонний будиночок, там я спала під ліжком просто щоб не вбило від скла, а так у мене там немає ні підвалу, нічого. Я хоч дві години на день можу в підземці побути у спокої і люди настільки мене підтримують», — сказала Могилевська.

Раніше Катерина Осадча різко звернулася до MARUV, яка з'явилася на сторінках російського глянцю, та запропонувала їй відмовитись від українського паспорта.

А Потап жорстко відповів Олі Бузовій та відмовився від усіх російських нагород.

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