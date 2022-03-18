«Недотварини»: зірка «Кріпосної» Денисенко дала жорстку характеристику поведінки окупантів в Україні

Популярна українська актриса і зірка серіалу «Фортечна» Наталка Денисенко, яка жорстко відповіла путіністам на початку російського вторгнення, шокована опублікованими в Мережі свідченнями звірячої поведінки путінських орків у захоплених населених пунктах: грабунків, згвалтувань, мародерства, розстрілів.

Актриса навіть розмістила фрагмент перехоплених СБУ переговорів між «солдатом» та його дівчиною в росії.

«Я залишу це відео тут! Щоб запам'ятати як вони, ці недотварини — недочоловіки та їхні недожінки, вся їхня нація винищувала наших мирних людей. Я запам'ятаю кожне слово!!! Не можу написати все, що я думаю, бо інста блокує все мої повідомлення на цю тему…», — підписала вона пост.

При прослуховуванні запису справді складається картина повного «сюра»: загарбники дзвонять своїм близьким і хваляться, як скоюють злочини на території України. При цьому вони повідомляють, мовляв начальство дозволяє їм розстрілювати мирне населення, грабувати магазини і забирати з собою техніку та гроші. А родичі в Росії бурхливо схвалюють їхні дії, обурюючись «невдячністю» українців.

Схоже, росія при путіні справді виживає з розуму, втрачаючи людську подобу.

Нагадаємо, в містах матері, які опинилися під контролем окупантів, часом ціною життя ховають своїх дочок, щоб не стали жертвами звірячого зґвалтування.

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