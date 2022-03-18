29.30 / 30.59 32.56 / 34.50
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Недотварини»: зірка «Кріпосної» Денисенко дала жорстку характеристику поведінки окупантів в Україні

12:11 18 березня 2022
«Недотварини»: зірка «Кріпосної» Денисенко дала жорстку характеристику поведінки окупантів в Україні

Популярна українська актриса і зірка серіалу «Фортечна» Наталка Денисенко, яка жорстко відповіла путіністам на початку російського вторгнення, шокована опублікованими в Мережі свідченнями звірячої поведінки путінських орків у захоплених населених пунктах: грабунків, згвалтувань, мародерства, розстрілів.

Актриса навіть розмістила фрагмент перехоплених СБУ переговорів між «солдатом» та його дівчиною в росії.

«Я залишу це відео тут! Щоб запам'ятати як вони, ці недотварини — недочоловіки та їхні недожінки, вся їхня нація винищувала наших мирних людей. Я запам'ятаю кожне слово!!! Не можу написати все, що я думаю, бо інста блокує все мої повідомлення на цю тему…», — підписала вона пост.

При прослуховуванні запису справді складається картина повного «сюра»: загарбники дзвонять своїм близьким і хваляться, як скоюють злочини на території України. При цьому вони повідомляють, мовляв начальство дозволяє їм розстрілювати мирне населення, грабувати магазини і забирати з собою техніку та гроші. А родичі в Росії бурхливо схвалюють їхні дії, обурюючись «невдячністю» українців.

Схоже, росія при путіні справді виживає з розуму, втрачаючи людську подобу.

Нагадаємо, в містах матері, які опинилися під контролем окупантів, часом ціною життя ховають своїх дочок, щоб не стали жертвами звірячого зґвалтування.

447

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Путін

Де зараз перебуває Путін та чому періодично зникають його охоронці — розповідають російські інсайдери

Сергій Сухарєв

Він не вірив у бумеранг: ліквідовано костромського командира, що дав наказ розстріляти наших бійців під Іловайськом

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Путін довго не протягне: мольфарка уточнила прогноз щодо закінчення війни в Україні

Затримання

Прихистили гадину на свою голову: на Прикарпатті переселенець за завданням ворога наносив мітки на важливі об'єкти інфраструктури

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.