29.37 / 30.69 32.66 / 34.53
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Вночі снилися танки і вибухи»: Віра Брежнєва разом із дочкою допомагає українським біженцям у Польщі

8:54 20 березня 2022
Віра Брежнєва

Популярна співачка та колишня учасниця поп-групи «ВІА Гра» Віра Брежнєва нині працює волонтером у польському місті Любліні разом із однією з дочок. Про це вона написала в Instagram, повідомляє 1news.az .

«Вночі снилися танки, вибухи та зруйновані будинки, і хотілося вірити, що це сон, але я прокинулася, а реальність в Україні ще страшніша», — розповіла співачка у stories.

Співачка відзначає, що у центрі допомоги займається збором гуманітарної допомоги для біженців у всій Європі.

«Ця робота не оплачується, але вона, крім втоми, приносить дуже велику користь», — зазначає Брежнєва, наголошуючи, що займається благодійністю протягом 16 років.

Також Віра публікує знімки, зроблені у сховищах для біженців у різних європейских містах.

У Познані

У Словаччині

«Волонтерство у різних проявах — це найчастіше невдячна праця. Не чекайте подяки, якщо є порив — робіть, якщо ні — іншої мотивації не існує. Тому якщо робити, то просто щиро. Я так роблю просто тому, що не можу інакше», — підсумовує Віра Брежнєва, зазначаючи, що «ми зараз усі разом проходимо випробування на людяність».

Як відомо, соліст гурту «Rammstein» Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям, працюючи волонтером на вокзалі в Берліні, телеведуча Леся Нікітюк і співачка Даша Астаф'єва допомагають вимушеним переселенцям у рідних містах а лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук дає спонтанні концерти у містах на України.

836

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вбивці путіна обстріляли Індустріальний район Харкова: загинуло 5 людей, серед них дитина

Вбивці путіна обстріляли Індустріальний район Харкова: загинуло 5 людей, серед них дитина

Щасливчик Патрон

Щасливчик Патрон: український собака-сапер став зіркою інтернету

вертоліт над полем

Вертоліт самотужки склали на Рівненщині батько з сином

Віра Брежнєва

«Вночі снилися танки і вибухи»: Віра Брежнєва разом із дочкою допомагає українським біженцям у Польщі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.