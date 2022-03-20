«Вночі снилися танки і вибухи»: Віра Брежнєва разом із дочкою допомагає українським біженцям у Польщі

Популярна співачка та колишня учасниця поп-групи «ВІА Гра» Віра Брежнєва нині працює волонтером у польському місті Любліні разом із однією з дочок. Про це вона написала в Instagram, повідомляє 1news.az .

«Вночі снилися танки, вибухи та зруйновані будинки, і хотілося вірити, що це сон, але я прокинулася, а реальність в Україні ще страшніша», — розповіла співачка у stories.

Співачка відзначає, що у центрі допомоги займається збором гуманітарної допомоги для біженців у всій Європі.

«Ця робота не оплачується, але вона, крім втоми, приносить дуже велику користь», — зазначає Брежнєва, наголошуючи, що займається благодійністю протягом 16 років.

Також Віра публікує знімки, зроблені у сховищах для біженців у різних європейских містах.

У Познані

У Словаччині

«Волонтерство у різних проявах — це найчастіше невдячна праця. Не чекайте подяки, якщо є порив — робіть, якщо ні — іншої мотивації не існує. Тому якщо робити, то просто щиро. Я так роблю просто тому, що не можу інакше», — підсумовує Віра Брежнєва, зазначаючи, що «ми зараз усі разом проходимо випробування на людяність».

Як відомо, соліст гурту «Rammstein» Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям, працюючи волонтером на вокзалі в Берліні, телеведуча Леся Нікітюк і співачка Даша Астаф'єва допомагають вимушеним переселенцям у рідних містах а лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук дає спонтанні концерти у містах на України.

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