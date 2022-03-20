«Звичайний п*ц»: екс-ведучий «Орла та решки» Коля Серга розповів, ким одесити вважають путіна

Український музикант та лідер гурту «The Коля» Микола Серга, який багатьом українцям запам'ятався як співведучий Регіни Тодоренко з передачі «Орел і решка», вирішив розвіяти мрії російського президента Володимира Путіна на те, що в російськомовній Одесі його війська зустрічатимуть із хлібом-сіллю та квітами.

Для цього Микола з товаришем записали новий варіант пісні про Костю-моряка, стоячи поруч зі знаменим Одеським державним академічним театром опери і балету.

«На кораблях володя путін,

В Одесу надіслав десант

А ми його на дно опустим

І тут займеться ним рапан», — такими «закличними» словами починається пісня.

А завершується вона не менш «добродушним» побажанням путіну вирушити за відомим російським кораблем.

«Коль, це просто вогонь!!», — пишуть в комментарях фолловери.

Нагадаємо, готовності захистити свою країну від артистів не відстають і спортсмени. Так, футболіст ковалівського «Колоса» Андрій Богданов патрулюватиме вулиці столиці разом із екс-футболістом «Динамо» та збірною України Олександром Алієвим, а колишня перша ракетка України Олександр Долгополов, який завершив минулого року професійну кар'єру, повернувся в Україну спеціально, щоб пройти військову. підготовку та захищати рідну країну у війні з росією.

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