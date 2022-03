Весь світ із нами: на концерті в Берліні з Джамалою та Наталією Кличкою зібрали понад 10 млн євро для України

У Берліні на площі перед Бранденбурзькою брамою відбувся масштабний мітинг та концерт «Sound for Peace» на підтримку України. У ньому взяли участь відомі закордонні артисти Clueso, Michael Patrick Kelly, Fury in the Slaughterhouse, Sarah Connor, Silbermond, The BossHoss und Zoe Wees, скрипаль Девід Гаррет, а також переможниця «Євробачення» Джамала та дружина мера Києва Наталія Кличко.

«Те, що зараз відбувається з моєю країною, є жахливим. Важливо бачити людей, котрі збираються тут разом. Важливо бачити, що весь світ підтримує Україну. Йдеться про припинення війни в нашій країні якнайшвидше. Якщо ми об'єднаємось, ми цього досягнемо. Україна зараз бореться за всіх людей, за мир у всьому світі», — звернулась Наталя Кличко, яка вже багато років живе у Німеччині.



Джамала увімкнулась по відеозв'язку та проникливо виконала гімн України. Вона закликала музикантів усього світу об'єднатись на підтримку нашої країни в боротьбі проти окупантів.

«Я думаю, що якби всі музиканти об'єдналися, це була б найсильніша мирна армія у світі. Розповідати правду про війну, допомагати біженцям, жертвувати у фонди допомоги — це величезна допомога для України», — сказала Джамала.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, на площі зібралося близько 20 тисяч людей. Багато хто був із українськими прапорами та з плакатами, які закликають зупинити війну. За словами організаторів концерту, було зібрано для України понад 10 млн євро.

Нагадаємо, Джамала з дітьми на якийсь час поїхала до Туреччини. Співачка виступає з концертами, дає численні інтерв'ю, в яких розповідає про те, що насправді відбувається в нашій країні.

Раніше проти війни в Україні виступило багато світових знаменитостей. Футболіст Девід Бекхем на добу передав свій аккаунт в Інстаграм лікарю з Харкова, щоб увесь світ дізнався правду про війну в Україні.

