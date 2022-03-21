«Десь там за нас вирішили», — відома українська блогерка лише на четвертий тиждень війни висловилася про вторгнення рф

Скандальна українська блогерка 26-річна Софія Стужук, яка живе у Києві та має мільйони підписників, тільки на четвертий тиждень війни вирішила висловитися про ситуацію. Щоправда, вона так і не назвала країною-агресоркою Росію, громадянкою якої раніше називала себе на відпочинку в ОАЕ.

«Я з перших днів відмовилася піддаватися екстремізму і божевільним агресії, ненависті, які, звичайно, частково виправдані в такій ситуації… Мене „штовхали“, щоб я зверталася до своєї російської аудиторії. А з чим? Весь світ кричить. Всі країни кричать. Президенти, знаменитості. Знає і просить весь світ. Але все триває. Тому що „десь там“ так за нас вирішили. Тому що „комусь там“ життя людей — розмінні монети для досягнення якихось „глобальних цілей“, — заявила Стужук в інстаграмі. — Я з дітками в чужій країні, в чужому місті, в чужому будинку. Практично без усього, що я любила. Без можливості обійняти маму. І кожен день плачу. Як і вся Україна».

А тим часом менеджер гурту TVORCHI Петро Заставний створив сайт, на якому перераховано зрадників країни. Це артисти, інфлюенсери та політики. Попри те, що через три тижні Софія Стужук нарешті хоч щось сказала про війну, потрапила до чорного списку й вона — за свою мовчазну до цього часу підтримку путінського режиму.

Нагадаємо, нещодавно різко засудила колег, зірок шоу-бізнесу, які відмовчуються про трагедію в Україні, телеведуча Катерина Осадча.

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