«Так склалося життя»: Ольга Сумська стала на захист своєї доньки Тоні Паперної, яка мовчить з приводу нападу Росії на Україну

Відома українська актриса Ольга Сумська вирішила стати на захист своєї доньки Антоніни Паперної, яка проживає в Росії, і її мовчання з приводу нападу путіна на рідну країну. Зокрема, в інтерв'ю КП в Україні Сумська прокоментувала обурення онука Богдана Ступки Дмитра тим, що її старша дочка Антоніна, яка мешкає у Москві, ніяк не коментує російську агресію.

«Знаєте, розпалювання ненависті і розбрату під час війни — це останнє, чим можуть займатися українці і це не робить нам честі. Тисячі сімей потрапили в такі обставини, коли їхні родичі живуть у країні-агресорі, бо так склалося життя. Сьогодні ми повинні об'єднатися, а не цькувати один одного», — сказала вона.

За словами актриси, її старша дочка всім серцем переживає Україну.

«Коли у жовтні святкували 88-річчя мами, її бабусі, вона зробила сюрприз і прилетіла на один день, щоб привітати рідну людину! Наче відчувала, що це востаннє. З перших днів війни її сторінку закидали гнівними коментарями, мовляв, давай, висловлюйся… Хворобливе питання. Тотальна залежність від обставин, у яких вони перебувають і найголовніше — двоє дітей, за яких вони з чоловіком відповідають. А ми вдома, ми в Україні. І ми переможемо! Віримо всім серцем!», — розповідає Ольга Сумська.

Пам'ятне фото

Вона також з болем констатувала, що чимало російських колег-акторів, з якими сама Сумська знімалася в кіно, заблокували функцію «відзначити» їх у Instagram, тому можливо і бачать звернення українців, але відреагувати не можуть через жахливу залежність від тоталітарного режиму, який зараз там панує.

«Або більшості з них абсолютно байдуже, що тут вбивають українців і знищують міста, проливається море крові, хоча вони всі ці роки приїжджали в Україну зніматися в кіно, отримували головні ролі, заробляли на свої нові авто та квартири чималі гроші» , — припускає актриса.

Нагадаємо, актриса «Кварталу 95» та подруга президента Зеленського Олена Кравець розповіла, як почувається, вимушено поїхавши разом з дітьми та батьками за кордон, але залишивши чоловіка у Києві. Сама вона не збирається сидіти без діла та вже займається організацією благодійних концертів у Європі.

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