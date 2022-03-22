«Стільки сліз я ще не бачила»: Ірина Федишин та Євген Хмара виступили в центрі для переселенців у Львові

Популярна співачка Ірина Федишин із перших днів війни стала волонтером, збирає кошти для української армії та підтримує вимушених переселенців. Разом із піаністом Євгеном Хмарою вони виступили в центрі для біженців у Львові, куди з'їжджаються тисячі людей із гарячих точок.

Ірина та Євген влаштували концерт прямо серед матраців, де сплять люди. Усі разом вони виконали кілька хітів Федишин, а у фіналі — гімн України. Багато глядачів плакали, разом із ними плакала і співачка.

«Сьогодні для мене був непростий день. Я не забуду його ніколи. Зустрілася з людьми, які приїхали з гарячих точок. Стільки сліз під час свого виступу я ще не бачила. Важко… Стільки болю в очах людей, які покинули свої домівки, невідомо, чи є ще ті будинки, але найважче, що багато хто з них втратив рідних, і цей біль виходив зі сльозами, я співала, а люди просто плакали…», — поділилася Федишин.

Ірина залишається із сім'єю у Львові. Вона також виступила перед нашими захисниками та запевнила, що з такими мужніми воїнами перемога обов'язково буде за нами, в Україні ніколи не буде «русского мира».

Федишин розповіла, що патріотичні співвітчизники передали для ЗСУ потужний джип. Машина, завантажена необхідними речами та продуктами, вже вирушила на передову.

Раніше на львівському вокзалі виступив лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук. Він також підтримав своїми виступами людей у харківському метро, влаштував імпровізований концерт в Одесі біля пам'ятника Дюку, побував у Запоріжжі та показав на відео поранених дітей із Маріуполя.

Фото instagram.com/irynafedyshyn

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter