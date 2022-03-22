«Піду витрачу кілька мільйонів на памперси»: Лобода відреагувала на можливе позбавлення звання заслуженої артистки

Співачка Світлана Лобода, яка є уродженкою Ірпеня, на своїй сторінці в Інстаграмі опублікувала відео, де заявила, що їй начхати на те, що потрапила до «чорного списку» артистів, які замовчують війну рф в Україні, як і те, що її можуть позбавити звання заслуженої артистки в нашій державі. Крім того, вона повідомила, що наразі зі своєю родиною відвідує точки міграційних служб, волонтерські центри та допомагає людям, які потребують їжі, ліків, одягу…



«Я не звикла хвалитися тим, що роблю, але настав час, коли потрібно говорити. Кликати про допомогу. Велика кількість українців зараз в еміграції по різним куточкам Європи. Їм нема чого їсти, де жити, що одягнути. Із самого початку війни та мої рідні активно допомагаємо українцям. Це дуже непросто і не дуже скромно про це говорити, — заявила Лобода на відео і показала як із помічницею скуповує допомогу у магазині. — Мій офіс перекваліфікувався на волонтерський штаб. Я щохвилини надаю всебічну допомогу в їхній роботі і роблю все, що від мене залежить, щоб кожна людина могла б отримати хоча б предмети першої необхідності. Знаю, що сьогодні з'являються всілякі списки, в яких людей намагаються розділити за принципом „чи достатньо ти хороший, щоб бути патріотом“. Так ось я вам скажу: мені начхати на ваші списки! Рада, що у вас є час цим займатися, а я піду витрачу ще кілька мільйонів гривень на закупівлю памперсів та сумішей для помираючих від голоду дітей! Низький уклін усім, хто волонтерить разом зі мною!»

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода у сльозах закликала зупинити війну. Але водночас вона, живучи з дочками останні роки у країні-агресорці, не назвала досі відповідального за вторгнення до України, а саме президента рф володимира путіна. Раніше ходили чутки, що вона відмовилась від українського паспорта, але на своїй сторінці в Інстаграм артистка це спростувала.

Додамо, що у росії Лобода теж потрапила до чорного списку.

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