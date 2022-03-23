Без ворожого символу: MOZGI та БЕZ Обмежень прибрали букву Z зі своїх логотипів

Відомі українські музиканти з гуртів БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та MOZGI відмовилися від латинської літери Z у своїх назвах. Цей символ використовують на техніці російські загарбники, які нищать нашу країну, нещадно вбивають наших дітей, жінок, людей похилого віку. Артисти не хочуть, щоб їхня творчість асоціювалася з окупантами.

Тепер назва рок-групи пишеться БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Про це вони повідомили на своїй сторінці в Інстаграмі.

«Було красиво, але стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо якимось чином асоціюватися з тими, хто знищує нашу державу та наших людей», — йдеться у повідомленні.

Також гурт Потапа MOZGI та однойменна продюсерська компанія позбулася ворожого символу. Тепер вони пишуться з українською літерою — MOЗGI.

«Ми засуджуємо нелюдські злочини, скоєні Росією щодо українського народу. Ми солідарні з українською армією, воїнами та всіма жертвами цієї кривавої війни з боку РФ. Тому ми прибираємо зі свого логотипу букву „Z“ — символ ворога та зла», — написала співпродюсер компанії Ірина Горова.

Раніше Потап звернувся до білоруського народу із закликом не вступати у війну з Україною.

Також шоумен відмовився від усіх російських нагород і різко відповів Бузовій .

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