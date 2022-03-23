«Як полагодити психіку під час війни»: Андре Тан поділився порадами

Відомий український дизайнер Андре Тан, який переключився на пошиття бронежилетів та обмундирування для армії, поділився порадами, як полагодити психіку під час війни.

Майже місяць українці перебувають у стані постійного стресу через бомбардування, сирени тривоги, втрати близьких. Ще 23 лютого цю важку реальність неможливо було уявити навіть у страшному сні.

«У ці дні воює кожен українець, хтось на фронті, а хтось у своїй голові. Зараз душевний спокій — на вагу золота! Без психологічних лайфхаків — нікуди! Я перелопатив купу матеріалу на цю тему і знайшов найефективніші», — пише Інстаграм Андре Тан.

Він радить не перенавантажувати себе інформацією. Отримувати її з надійних офіційних джерел, а не перечитувати безліч телеграм-каналів, які переважно дублюють інформацію один одного. Андре Тан вважає, що не треба соромитись сліз, приховувати свої емоції.

«Плакати — це нормально. Стримувати сльози не слід, особливо перед сном. Плач — природний метод впоратися з відчаєм. Якщо ваші близькі не поряд — розмовляйте з ними по телефону. Якщо це діти, то ваш голос їх у будь-якому разі заспокоюватиме.

Якщо у вас періодично з'являється сильна агресивність — це теж нормально. Адреналін від страху. В організмі підвищується кортизол, який потрібен для реакції: «Бий чи біжи». Щоб виплеснути страх допоможуть легкі фізичні навантаження — поприсідайте або віджимайтеся", — радить дизайнер.

Особливу увагу, на його думку, слід приділити дітям.

«Зараз найважче нашим діткам: дозвольте дитині плакати, не сваріть її. Говоріть, що бояться це нормально, читайте казки, вигадуйте історії про майбутнє. Лягайте всі разом спати, якщо дитині страшно одній вночі», — ділиться своїми спостереженнями Андре Тан.

І ще важливо вірити, що перемога не за горами!

Раніше Андре Тан розповів, що за два тижні відшив понад десять тисяч одиниць одягу для наших захисників.

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter