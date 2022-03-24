Ім'я путіна буде прокляте: Герой України Юрій Рибчинський висловився про подальшу долю президента рф

Український поет і сценарист Юрій Рибчинський, який раніше оголосив нагороду за голову чеченського ватажка Рамзана Кадирова, упевнений, що наша країна переможе у війні, яку розв'язала росія, а кремлівський диктатор путін ще довго асоціюватиметься у людей зі всесвітнім злом.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Алесі Бацман.

«Думаю, що жити йому (путіну, — Ред.) залишилося недовго. Коли його не стане, я думаю, його ім'я буде прокляте не тільки в цивілізованому світі, а й стане синонімом всесвітнього зла, як це було з Гітлером та Сталіним», — сказав Рибчинський.

Крім того, у ЗМІ періодично з'являється інформація про хвороби фюрера. Поет припустив, що це і може стати причиною його смерті.

«Про це зараз говорять і американці та англійці. Те, що він робить, свідчить про його психічне захворювання. Але якщо у Лукашенка є довідка, що він божевільний, то у Путіна такої довідки немає», — наголосив Рибчинський.

Нагадаємо, Юрій Рибчинський — радянський та український поет, драматург, сценарист. Герой України (2020), заслужений діяч мистецтв України (1995), народний артист України (2000), Національна легенда України (2021), ставав п'ятнадцять разів лауреатом телевізійного фестивалю «Пісня року».

А тим часом відомий український педіатр Євген Комаровський поставив господареві кремля інший діагноз — поєднання шизофренії та нудності.

«Я не бачу серйозних психічних захворювань, я бачу людину, яка має величезну проблему з отриманням і трактуванням інформації. Людина робить висновки, керуючись відсутньою інформацією», — констатував медик.

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