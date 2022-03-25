«Порожнє поле без жодного ліхтаря, темінь і ні душі»: MamaRika розповіла, як із маленьким сином на руках пішки перетинала кордон

Популярна співачка MamaRika, сім'ю якої війна застала під Гостомелем, розповіла, як рятувалася від ворожих обстрілів і вночі пішки з восьмимісячною дитиною на руках перетинала кордон. Пережитим артистка докладно поділилася в Інстаграм.

«24 лютого, як і всіх українців, нас розбудили дуже потужні вибухи, від яких буквально затремтіли вікна і весь будинок почало хитати. За вікном ми побачили помаранчеву заграву і зрозуміли — війна!

Ми були настільки близько до гарячої точки, що періодично прямо над нами пролітали ракети, наче у фільмі жахів. У такому режимі дикого страху ми прожили два дні, і третьої ночі після чергового вибуху, зібравши речі за 15 хвилин, покинули свій будинок", — розповіла MamaRika.

Спочатку вона з чоловіком Сергієм Середою та сином Давидом поїхали до Одеси, де було відносно спокійно. Але пізніше вони ухвалили рішення, що співачці з дитиною безпечніше буде за кордоном. Співачка з малюком вирушила до Італії, через Молдову. Чоловік довіз їх до кордону, а далі довелося йти пішки.

«Ми понад 20 годин перетинали машиною молдавський кордон. Це дуже боляче бачити, як розколюються сім'ї, і люди залишають усе, що в них є, і йдуть у нікуди заради своїх дітей. Переходити буферну зону мені довелося аж о 2-й ночі пішки з величезною валізою. Уявіть собі: порожнє поле без жодного ліхтаря, темрява і жодної душі… Цей кілометр тривав вічність, але коли мене зустріли привітні молдавські прикордонники, запропонували чаю та закинули кілька жартів — стало трохи легше», — поділилася MamaRika.

Декілька днів вона провела в Молдові, потім — у Румунії, потім відлетіла до Польщі, а далі — до Італії.

«Не таким я уявляла перший переліт Давида, і це було дуже важко самотужки. А я розуміла для чого це все, тому сили самі з'являлися магічним чином. Коли я долетіла до Варшави і обняла маму, я вперше видихнула за довгі тижні. Я не вірила, що я це зробила», — розповіла артистка.

Нині вона у безпеці, Сергій залишився в Одесі. Як і всі українці, вони вірять, що скоро зможуть обійняти один одного у своїй мирній, безпечній країні.



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