Звуки сирен, вибухи та розбомблені міста: KAZKA випустила зворушливий кліп про війну в Україні

Група KAZKA, яка зараз перебуває з гастрольним туром у США та розповідає правду про війну в Україні, випустила зворушливу пісню I'M NOT OK про почуття співвітчизників у боротьбі за життя у своїй країні проти російських загарбників.

Відео починається зі звуку сирен, які щодня пронизують тривогою українські міста та села. Також музиканти показали кадри вибухів та наслідки ракетних ударів по наших мирних містах.

«Ми не окей». Щодня ми дивимося в очі страху та продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста знищують, ворог забирає безневинні життя та культурну спадщину України. Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now", — йдеться в релізі кліпу.

Раніше Олександра Заріцька виконала гімн України під час церемонії підняття нашого національного прапора в центрі Нью-Йорка. Так мерія міста підтримала нашу країну в боротьбі з російськими окупантами. Тепер жовто-блакитний символ майорітиме поряд із американським прапором до повної перемоги України.

«Наша місія зараз — бути об'єднаними як ніколи, щоб протистояти злу й гідно показувати, що вільні народи — єдині, незважаючи на океан, який нас розділяє», — сказала Заріцька.

Нагадаємо, українські артисти борються на всіх фронтах. Багато чоловіків вступили до лав тероборони та захищають країну зі зброєю в руках. Тарас Тополя з музикантами гурту «Антитіла» звернувся до британського співака Еда Ширана та запропонував провести спільний благодійний марафон.

Даша Астаф'єва залишилася у Києві, готує їжу для наших захисників та допомагає людям похилого віку.

