29.64 / 31.05 32.84 / 34.81
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Звуки сирен, вибухи та розбомблені міста: KAZKA випустила зворушливий кліп про війну в Україні

12:44 25 березня 2022
Олександра Заріцька

Група KAZKA, яка зараз перебуває з гастрольним туром у США та розповідає правду про війну в Україні, випустила зворушливу пісню I'M NOT OK про почуття співвітчизників у боротьбі за життя у своїй країні проти російських загарбників.

Відео починається зі звуку сирен, які щодня пронизують тривогою українські міста та села. Також музиканти показали кадри вибухів та наслідки ракетних ударів по наших мирних містах.

«Ми не окей». Щодня ми дивимося в очі страху та продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста знищують, ворог забирає безневинні життя та культурну спадщину України. Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now", — йдеться в релізі кліпу.

Раніше Олександра Заріцька виконала гімн України під час церемонії підняття нашого національного прапора в центрі Нью-Йорка. Так мерія міста підтримала нашу країну в боротьбі з російськими окупантами. Тепер жовто-блакитний символ майорітиме поряд із американським прапором до повної перемоги України.

«Наша місія зараз — бути об'єднаними як ніколи, щоб протистояти злу й гідно показувати, що вільні народи — єдині, незважаючи на океан, який нас розділяє», — сказала Заріцька.

Нагадаємо, українські артисти борються на всіх фронтах. Багато чоловіків вступили до лав тероборони та захищають країну зі зброєю в руках. Тарас Тополя з музикантами гурту «Антитіла» звернувся до британського співака Еда Ширана та запропонував провести спільний благодійний марафон.

Даша Астаф'єва залишилася у Києві, готує їжу для наших захисників та допомагає людям похилого віку.

266

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

шойгу

Дихає через силу і непритомніє: з'явилися новини про стан Шойгу

Гривні

Комуналку краще оплачувати щомісяця: у Кабміні розповіли, що буде із субсидіями до кінця війни

Братська могила біля церкви у Бучі&nbsp;— скрін

«Навіть на кладовище падають снаряди»: священник розповів, чому у Бучі загиблих ховали у братській могилі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.