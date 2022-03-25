Під дулом автоматів попросили автограф та каву: творець «Орла та Решки» розповів про зустріч із окупантами в Гостомелі

Режисер і ведучий «Орела і Решки» Євген Синельников, який разом із сім'єю опинився в заручниках у російських окупантів в Гостомел, розповів про зустріч із «визволителями». Загарбники прийшли до нього в будинок, під дулом автомата попросили автограф та каву. Євген каже, що йому вдалося вижити завдяки тому, що не став чинити опір, і його впізнали.

«Перша зустріч була за два-три дні до того, як вони прийшли до нас у будинок. Ми їх бачили, вони ходили до сусідів. Ми вже знали, що відбувається. Тому що в мене будинок був крайній біля лісу. І до нас прийшли. Ми вже знали, що треба відчиняти двері, бо весь цей день були постріли в один бік, коли не йде війна, і з двох боків стріляють, а просто в один бік автоматні черги, ти розумієш, що просто людей розстрілюють. SMS від друзів, які поряд живуть, які пишуть: відчиняйте двері, ні в якому разі не чиніть опір, будьте ввічливі, дайте їм все подивитися і є шанс, що все буде добре. Мені дуже пощастило, що мене впізнали, вважаю, що саме тому вони були лояльніші», — розповів Синельников у «Щоденниках війни».

Один із окупантів навіть попросив зробити йому каву.

«Була така страшна річ, я зараз її дуже часто згадую, коли вони всі перевірили, я їм уже дав автограф, і вони запитали, чи можна кави зробити, бо захотіли кави. А що ти їм скажеш? Звичайно, можу зробити вам цю каву, і коли один з них, у нас було чотири дитини і дівчинка 8 років, вона бігала-бігала, вона така веселушка, і він став і каже: „У мене така ж. Так хотілося б її побачити“. І з одного боку ти його ненавидиш, тому що він прийшов і зруйнував твоє життя, з іншого — він теж людина. У нього теж сім'я. Навіщо ти це робиш?» — поділився пережитим Синельников.

В Інстаграм він показав, на що перетворилася сусідня з його будинком вулиця.

Два тижні Євген разом із сім'єю перебував під обстрілами у своєму будинку, без електрики, тепла, води. Синельникову з маленьким сином вдалося евакуюватися з окупованого міста «зеленим коридором», а ось сусіди його загинули.

Із захопленого Гостомеля також дивом вдалося втекти телеведучій Юлії Панковій. Вона розповіла, як до її будинку увірвалися 13 озброєних до зубів кадирівців.

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