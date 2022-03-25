«Відколи я написав Russians, я майже ніколи її не співав. Не міг уявити, що вона знову стане актуальною», — Стінг

Сьогодні Стінг — співак, автор пісень та музикант, активіст та гуманітарний діяч — на усіх цифрових платформах випускає реліз пісні Russians (версія для гітари та віолончелі).

На тлі сьогоднішнього вторгнення Росії в Україну Стінг вирішив дістати з архівів свою пісню 1985 року — Russians («Росіяни»), яка була написана про Холодну війну і спочатку з’явилася у його дебютному сольному альбомі The Dream of the Blue Turtles.

«За багато років, що минули, відколи я написав цю пісню, я майже ніколи її не співав, тому що уявити не міг, що вона знову стане актуальною. На жаль, через криваве та неймовірно хибне рішення однієї людини вдертися до мирної, нічим не загрожуючої йому сусідньої країни, ця пісня знову закликає нас усіх до гуманності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти того, що коїться, попри ризик ув’язнення, — ми, всі ми, любимо своїх дітей. Зупиніть війну».

За словами співака, чистий прибуток від релізу буде передано організації www.helpukraine.center — волонтерському логістичному центру, заснованому українськими бізнесменами для залучення гуманітарної та медичної допомоги з усього світу. Операційна підтримка здійснюватиметься німецьким благодійним фондом Ernst Prost, People for Peace — Peace for People.

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