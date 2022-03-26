Реальні супергерої: Вєрка Сердючка захопилася українськими залізничниками та воїнами у Чорнобаївці

Популярний український співак Андрій Данилко, який розпочав свою кар'єру з виступу в образі провідниці Вєрки Сердючки, написав на своїй сторінці в Instagram пост, присвячений українським залізничникам.

"Залізничники – реальні супергерої нашого часу. Вони вже евакуювали у безпечні місця близько 3 млн українців. Незважаючи на обстріли та авіаудари, залізниця продовжує працювати. Вони щодня бачать відчай, не сплять, щоб на їхньому місці могли відпочити знесилені пасажири. Втішають малюків та матерів, які прямують у невідомість. Віддають усі свої сили для порятунку українців, витягаючи їх з пекла війни", - пише Андрій.

Також зірка зазначає, що "разом з @v_serduchka висловлює безмежний респект українським провідникам, машиністам та всій команді @ukrainianrailways".

"Ви – наша гордість", - зазначає Данилко.

Також народний улюбленець не зміг пройти повз такого популярного явища, як знищення військовими ЗСУ вертольотів агресора в Чорнобаївці.

Андрій опублікував ролик, на якому показав, як українські військові послідовно знищували окупантів у Чорнобаївці, а російські сили тупо та бездумно висаджували туди новий десант.

Загалом Андрій Данилко показує, що український народ не перемогти, і всі зусилля, що вживаються путіним, приречені на поразку.

Як писали «ФАКТИ», раніше Андрій Данилко вирішив порадувати своїх шанувальників новою піснею. У ній обов'язково будуть рядки, адресовані президентові країни-агресора володимиру путіну.

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter