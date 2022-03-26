Лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл

Фронтмен групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який вступив з перших днів війни до лав територіальної оборони, отримав поранення. Колона, в якій був музикант, потрапила під ворожий мінометний обстріл. Про це повідомив Хливнюк у соціальних мережах.

«Мінометний вогонь і щасливий, що 300. Для моїх слухачів із Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти», — написав Андрій Хливнюк і показав фото.

Зважаючи на все, уламки потрапили в обличчя, музикантові надали першу допомогу про наклали пов'язку. Інших подробиць він поки що не повідомляє.

«На жаль, наша колона втратила два пікапа, але вірю, що наші волонтери з цим впораються», — повідомив Андрій Хливнюк.

Нагадаємо, що раніше під обстріл балістичними ракетами потрапив хореограф Дмитро Дікусар, йому вдалося вижити завдяки грамотному керівництву командирів.

Також журналіст Андрій Цаплієнко отримав поранення, висвітлюючи події під Черніговом. Там російські окупанти підло крили градами, артилерією, а потім добивали з танка мирних жителів, які намагалися залишити небезпечну територію гуманітарним коридором.

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