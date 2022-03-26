«Доставити б на Салтівку»: українська супермодель Алла Костромічова зібрала велику допомогу для України

Супермодель Алла Костромічева, яка показала своє реальне тіло, зараз перебуває за кордоном, де не марнує час, а займається збором гуманітарної допомоги для України.

Про це йдеться у соціальній мережі на сторінці передачі «Зоряний шлях» у Instagram.

35-річна модель опинилася у Польщі, але допомагає Україні звідти. Разом із волонтерами зірка зібрала гуманітарну допомогу, яку вже відправлено на батьківщину.

«Ми успішно передали мешканцям 14 тонн їжі, ліків та необхідних речей», — поділилася Алла.

Дізнавшись про це, українці не змогли стримувати емоції та написали Аллі слова вдячності.

«Спасибі велике вам від Харкова!», «Красуня, на Салтівку тепер доставити б… а не тільки до метро… там люди вийти не можуть до метро, або до центру.», «А потім кажуть що ця гум допомога продається у магазинах і за шалені гроші», «Головне, щоб все дісталося місця призначення», «Молодець», «Спасибі величезне…», — пишуть користувачі соціальної мережі.

Нагадаємо, Кароліна Білявська, яка раніше стала найкрасивішою дівчиною світу «Міс Польща» , опублікувала в Instagram надихаючі слова підтримки для українців, які знайшли свій притулок у її країні .

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