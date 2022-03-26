Житель Польщі Мацей Токарз настільки вражений подіями в Україні та жорстокістю рашистів, що присвятив пісню очільнику Кремля, де засудив Путіна та побажав йому якнайшвидше понести покарання. Композиція стала настільки популярною, що на кількох радіостанціях посідає перші місця за голосуванням слухачів. А кліп, записаний вдома, набрав понад 247 тисяч переглядів.

— У Польщі я живу в маленькому містечку поблизу Зеленої Гури, — розповів «ФАКТАМ» Мацей Токарз. — Я працював на залізниці, а зараз на пенсії. Я навчився грати на гітарі, коли мені було 12 років. У 30 років я почав складати пісні. Напад на Україну є злочином проти людства. Коли я почув, що орки вбивають жінок і дітей, я не міг пройти байдуже і написав пісню про цих путінських злочинців. Це пісня про те, як цей вбивця одного дня відповість за кривди, які він вчинив проти вашого народу.

Я думаю, що ця пісня додасть Україні сили та духу продовжувати боротьбу з тираном. Я завжди готовий допомогти вашій нації. У моїй пісні є такі речення: «Ти вбиваєш, ти, Путін, ти радянський виродок без честі, без совісті радієш цим стражданням. За цих батьків, за цих матерів, будинки ви одного разу будете ув'язнені. Сьогодні сміх у наших очах, коли ваша армія гордо ходить, але вулиця наздожене вас і повісить. Ваша тиранія закінчиться, знищить ваше ім'я…»

До слова, у творчій добірці поляки є й інші пісні про нашу державу — «Сльози України» та «Свобода Україні».

Нагадаємо, під час свого візиту до Європи Джозеф Байден назвав Путіна воєнним злочинцем, головорізом та диктатором-вбивцею.

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