Зірка Голлівуду погрожує знищити свій «Оскар» через Зеленського

Американський актор і режисер Шон Пенн закликав бойкотувати вручення премії Оскар, якщо Американська кіноакадемія не дасть виступити на ній президенту України Володимиру Зеленському. Про це він заявив в інтерв’ю CNN.

«Я молюся, що це неправда, але якщо так, бойкотуйте це і не йдіть туди. Якщо Американська кіноакадемія таки відхилить віртуальний виступ Володимира Зеленського, я публічно знищу свій Оскар», — сказав він.

Шон Пенн переконаний — Україна обов’язково переможе в боротьбі з Росією.

Вручення кінопремії Оскар відбудеться у ніч на 28 березня у театрі Dolby Theatre Лос-Анджелеса. Раніше ведуча премії Емі Шумер запропонувала Володимиру Зеленському виступити на Оскарі, аби на весь світ розповісти про звірства Росії в Україні.

Подейкують, що перемовини про можливість виступу Зеленського на Оскарі наразі тривають. Представники Американської кіноакадемії не можуть дійти згоди, чи вручення Оскара має залишатися аполітичним. Також невідомо, чи з’явиться Зеленський у прямому включенні в рамках церемонії чи це буде звернення у записі.

Зазначимо, що Шон Пенн опинився в Україні в день, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Він приїхав напередодні до Києва, щоб фіксувати всі події, що відбуваються в Україні.

Як писали «ФАКТИ», Шон Пенн також побував в Україні в листопаді 2021 року. Він виявив бажання зняти документальний фільм про війну в Україні. Тоді він відвідав Приазов’я.

Нещодавно Шон Пенн відвідав центр допомоги українським біженцям у польському місті Жешув. Там він підписав меморандум про співпрацю із мерією міста. Його благодійний фонд CORE зобов'язався допомагати українським біженцям, які продовжують прибувати до Польщі, рятуючись від війни.

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