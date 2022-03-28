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Спасибі Маску за Starlink: Вакарчук передав ЗСУ нове обладнання для зв'язку

11:48 28 березня 2022
Спасибі Маску за Starlink: Вакарчук передав ЗСУ нове обладнання для зв&#39;язку

Популярний український співак В'ячеслав Вакарчук активно допомагає українцям та нашій армії у протистоянні російському ворогові, не лише піднімаючи дух бійців своїми концертами, а й надаючи інші види допомоги.

Так, кілька годин тому Слава показав у своєму Instagram отримання українськими військовослужбовцями комплектів для супутникового зв'язку Starlink, що їх передав країні відомий винахідник та бізнесмен Ілон Маск, який не побоявся кинути виклик російському «фюреру» .

«Зв'язок у сучасному світі — це надважливо! Дякую, Ілоне, передали правильним людям Старлінки», — підписав він фото.

Нагадаємо, що в основі Starlink — ідея огорнути мережею з невеликих телеком-супутників усю планету на низькій навколоземній орбіті — за 500−2000 км від поверхні. І, звичайно, поява зв'язку найновішого покоління надасть ВСУ неоціненних переваг у боротьбі з підлим ворогом.

Новина про те, що Україна отримала термінали Starlink, і вони навіть пройшли тестовий запуск, не залишила байдужими не лише інтелектуальну еліту українського суспільства, а й викликала певний інтерес у колах, далеких від високих технологій. Побачивши ейфорію молоді на кшталт «Starlink — наш!», пересічні громадяни також почали цікавитись: «а що це таке і наскільки воно нам потрібне?».

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