Автомобіль Пугачової, яка залишила росію, протаранили на перехресті

Незважаючи на те, що Алла Пугачова покинула росію на початку нападу орд путіна на Україну, її шанувальники в Росії ревно сприймають будь-яку дрібницю, пов'язану з Примадонною.

Так, днями росСМІ спробували роздмухати інцидент з аварією автомобіля співачки, пише КП.

Йдеться про «мерседес» Алли Пугачової. За фактом зіткнення машини зірки та автомобіля ГАЗ вже було зібрано свідчення водіїв.

«22 березня близько 8:30 години ранку на шостому кілометрі автодороги Аніково-Агафоново-Кубинка було зафіксовано ДТП за участю автомобілів ГАЗ та „Мерседес“ S500. За фактом зіткнення було отримано суперечливі свідчення водіїв» , — передає джерело.

Як це часто буває, обидва учасники ДТП наполягали на своїй правоті. Протокол у результаті було передано до ДІБДР. Вже інспекторам вдалося встановити, що водій автомобіля ГАЗ виявився неуважним та не помітив дорожніх знаків. Як підсумок, транспортний засіб не пропустив іномарку Примадонни та влетів у неї на перехресті. Завдяки щасливому випадку постраждалих не було. Примітно, що так поки що і не вдалося встановити, хто сидів за кермом машини Алли Пугачової.

Саме подружжя Алла та Максим інцидент поки що ніяк не прокоментували. Про пару відомо, що їхня сім'я поки що проживає в ізраїльському місті Кесарія, де зняла собі будинок.

Цікаво, що під час «розбору польотів» було встановлено, що Максим Галкін продовжує товаришувати з людьми, що критикують російського диктатора. Зокрема, він регулярно телефонує Андрію Данилку, який звинувачує кремлівського ката путіна у вбивстві в Україні тисяч ні в чому не винних громадян. Тому пара повернеться до Росії, ймовірно, тільки після програшу цієї країни у війні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Пугачова, що покинула Росію через путінську війну, плюнула в попа, що радіє її від'їзду.

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