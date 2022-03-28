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Письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл окупантів

16:35 28 березня 2022
Сергій Жадан

Відомий український письменник та музикант Сергій Жадан, якого поляки висунули на Нобелівську премію, потрапив під обстріл. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. За словами Сергія, поряд прилетіло чотири снаряди, ніхто не постраждав.

«Тільки потрапили під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, швидше за все. Бережіть себе, дорогі брати і сестри. Чоловіки йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивко, навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поряд», — написав Жадан.

Де саме, стався обстріл, Жадан не уточнив. Вранці він розповідав у соцмережах, що був у Харкові, привіз допомогу нашим хлопцям, доставив пральну машину до лікарні, медичних препаратів тощо. Ймовірно, під обстріл армії загарбників Жадан потрапив у Харкові. Каже, об'їхав півміста. Комунальники та жителі міста прибирають наслідки ворожих ударів, усміхаються.

«У Харкові сонячно та по-весняному. Над містом майорять наші прапори», — написав Жадан 28 березня.

Раніше Сергій Жадан разом із Святославом Вакарчуком влаштували творчу зустріч у Харківському метро.

«ФАКТИ» повідомляли, що під мінометний вогонь потрапив і був поранений лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Поранення отримав відомий журналіст Андрій Цаплієнко.

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