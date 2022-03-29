Легендарний Девід Гілмор із Pink Floyd запропонував пораненому Андрію Хливнюку попрацювати разом

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який потрапив під мінометний обстріл і отримав поранення, отримав несподівану пропозицію від легендарного музиканта — гітариста, вокаліста та композитора гурту Pink Floyd Девіда Гілмора. Він сам написав українцю в соціальних мережах та висловив бажання записатися разом.

«Привіт, це Девід Гілмор із Pink Floyd. Я б хотів поговорити з Андрієм чи кимось, хто пов'язаний з ним і з «Бумбоксом», — написав гітарист.

Музиканти поспілкувалися по відеозв'язку та обіцяють потішити шанувальників спільною роботою.

«Поранення не завада, попрацюємо з легендарним Девідом Гілмором, підтримаємо Україну голосно та на весь світ! Дякую, пане Гілмор! Мрії збуваються!» — написав Хливнюк в Інстаграм.

Сподіваємося, дуже скоро музиканти відіграють спільний концерт у вільній та мирній Україні.

Раніше Девід Гілмор та музиканти гурту Pink Floyd підтримали Україну та виступили проти війни. Вони обмежили доступ до своєї музики в росії та Білорусі.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк вступив до лав тероборони Києва та захищає столицю від ворожих окупантів. Після поранення він вийшов на зв'язок з лікарні й запевнив, що дуже швидко одужує й незабаром повернеться в стрій.

Відомий письменник та музикант Сергій Жадан потрапив під обстріл у Харкові. Каже, що не постраждав.

Поранення також отримав відомий журналіст Андрій Цаплієнко.

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