«Не зірки, а криваві вбивці»: Оля Полякова різко розкритикувала російських артистів, які підтримали війну в Україні

Популярна співачка Оля Полякова, яка раніше звернулася до білорусів із закликом не вступати у війну з Україною, разом із доньками виїхала за кордон. Її чоловік залишився в Києві та записався до тероборони. Співачка каже, що до кінця не вірила в можливість війни і, їдучи, навіть не розуміла, які речі брати з собою. Спочатку вона зупинилася на заході України, а потім вирішила їхати до Європи, щоб убезпечити дітей.

Полякова каже, що зараз максимально користується своєю популярністю, щоб достукатися до своїх шанувальників, передплатників у соціальних мережах. Зізнається, що для російської публіки її слова не доходять, люди зомбовані російською пропагандою. Навіть ті, хто, здавалося б думає, вдають, що нічого не відбувається, відмовчуються.

За словами співачки, вона не спілкується із російськими артистами. Ніхто з так званих друзів не зателефонував їй, не поцікавився, як вона.

За словами співачки, неможливо бути непричетним і просто виставляти пост зі словами «Ми за мир», коли поряд у країні гинуть сотні людей.

«Нічого ніхто зі всіх цих чудових друзів не написав мені після початку війни. Ніхто не спитав, як я, як мої діти, чи в безпеці ми. Жодна людина. Тому я теж не стала писати нікому, нема кого переконувати. Усі ці люди знають, що відбувається. І Бог їм суддя», — сказала Оля Полякова в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Тих артистів, які зайняли нейтральну позицію та мовчать про війну в Україні чи навіть підтримують її, співачка називає «не зірками, а дірками шоу-бізнесу, кривавими вбивцями».

«Це дірки російського шоу-бізнесу. Всі, хто вибрав той бік — це взагалі криваві вбивці, у них руки в крові. Такі, як Поліна Гагаріна. Я не розумію — може, вони взяли її дітей у заручники, може, під час виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки та ніжки її дітям. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла. Якщо чесно, я написала їй особисте повідомлення: „Спочивай з миром, колись талановита співачка, а тепер…“ Та й там усіляких „хороших“ слів написала. Вона для мене померла», — заявила Оля Полякова.

Відповіді від Гагаріної на таке повідомлення співачка не отримала. Оля й не дивується, чому російські артисти зайняли мовчазну позицію. Вона вважає, що ці артисти просто бояться правди.

«Оскільки потім їм з нею доведеться жити, якось на неї відреагувати. Але вони боягузи, раби та підлі люди. Якби вони хотіли почути правду, то написали б і щось зробили», — сказала Полякова.

Раніше співачка своїм зверненням намагалася достукатися до сердець білоруських та російських шанувальників.

Також народний артист України Станіслав Боклан різко розкритикував мовчазних російських артистів, за згодою яких в Україні гинуть мирні люди.

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