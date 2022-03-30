Катя Осадча «турбувалася» долею вагітної Регіни Тодоренко: запросила народжувати в… бомбосховища

Телеведуча і блогер Регіна Тодоренко, яка народилася в Одесі і вдруге збирається стати мамою, як і раніше, продовжує мовчати про війну в Україні.

Більше того: поки що її родичі в Україні переживають через можливі бомбардування «Південної Пальміри», Регіну більше турбує доля російських артистів через санкції цивілізованого світу проти держави-агресора.

Тому українська колега Тодоренко, телеведуча Катя Осадча, яка раніше «послала» MARUV за відомою в Україні адресою базування російського корабля, вирішила «привести до тями» Регіну і таким чином допомогти їй налагодити стосунки з ріднею.

Кардинальним методом для цього Катя вважає приїзд Регіни до України та … її пологи в бомбосховищі — як це роблять багато українок через розв'язану кривавим путіним війну проти нашої країни.

«Не хотіла торкатися знову цієї теми, але ні, напишу. Може колись лід зрушить. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше. Запрошуємо народжувати в бомбосховищі. Приїзд організуємо», — іронічно написала Катя в сторіз Instragram.

Крім того, Осадча відзначила активну роль волонтерів у війні.

Нагадаємо, сама Катя разом із командою створила Telegram-канал «Пошук зниклих», щоб допомогти українцям знайти близьких. Щодня до каналу приєднуються небайдужі українці, діляться інформацією, допомагають у пошуках. На канал вже підписано понад 90 тисяч користувачів.

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