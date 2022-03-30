«Потрібно підтримувати один одного»: колишні «НеАнгели» Віка та Слава помирилися

Популярна співачка Слава Камінська помирилася з колишньою колегою за групою «НеАнгели» Вікторією на тлі війни в Україні. Біда зблизила артисток, які раніше публічно обмінялися звинуваченнями та зі скандалами з'ясовували стосунки. Слава першою зателефонувала Вікторії, батьки якої жили в Харкові.

«Я написала її сестрі, її батькам протягом перших трьох днів… Прилетів у Харків на Сумський снаряд. Не проблеми були — проблеми зараз почалися. Потрібно підтримувати один одного», — поділилася Слава в інтерв'ю на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

За словами Слави, Векторії з труднощами вдалося вивезти батьків з Харкова. Нині вони у безпеці, у Польщі.

Камінська з дітьми також виїхала до Європи, вона зупинилася в Нідерландах, де мешкає її сестра. За словами співачки, вона передчувала війну.

«Перші чотири дні ми з дітьми залишалися у Києві, ховалися в підвалі нашого будинку, де проходять труби. До мене приїхала свекруха. Ми постійно бігали туди-сюди. У підвалі було дуже холодно. Захворіли малі, захворіла я, всі кашляли, у мене почалася страшна алергія», — розповіла Камінська.

Потім вона переїхала за місто до кумів, але в цьому напрямі також велися активні бойові дії, недалеко рвалися снаряди. Слава каже, що вони весь час сиділи в підвалі. Від страху за дітей вона навіть почала заїкатися.

«Так ми ховалися доти, доки Лаура не сказала мені: „Мамо, коли ми помремо? Як нас убиватимуть?“. Після цих слів дитини я вирішила їхати на захід України, а потім — за кордон», — розповіла Слава.

Зараз співачка з дітьми та мамою перебуває в Нідерландах, де живе її сестра. Камінська зупинилася в Гаазі, планує отримати там тимчасовий захист та відправити дітей до школи. Каже, після закінчення війни одразу ж повернеться до України та зробить собі тату на підтримку ЗСУ.

Співачка Оля Полякова із доньками також виїхала за кордон. Вона веде активну інформаційну війну в мережі. Полякова назвала російських артистів, котрі підтримували війну, кривавими вбивцями.

Народний артист України Станіслав Боклан розкритикував мовчазних російських зірок, за згодою яких убивають мирних українських мешканців.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter