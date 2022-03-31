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«До нас ставилися, як до худоби»: дружина Віктора Павліка влаштувала скандал у Туреччині

21:30 31 березня 2022
Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка з їхнім маленьким сином Мишком вирішила залишити Україну через війну. Спочатку Катерина Репяхова разом із чоловіком поїхала на захід країни. А потім наважилася виїхати за кордон до родичів. Подорож із маленьким сином на руках далася непросто. Спочатку вони на машині дісталися Польщі, потім — літаком до Німеччини, далі — до Туреччини, а зі Стамбула — до точки призначення.

За словами Репяхової, в аеропорту вони пережили справжнє пекло. Спочатку прискіпливо оглядали їхні речі та документи. Не хотіли пропускати на контролі через документ про статус біженців у країні, куди вони прямували, ретельно «світили» дитячу воду.

А потім не пропускали на посадку в літак. «Ми пережили пекло. Моя дитина в житті стільки не плакала. Нас не хотіли садити на літак просто через тупість. І ставилися до нас, як до худоби. І їм пофіг, що у нашій країні війна і ми з дитиною. Турки! У величезному аеропорту Стамбула кудись ми мали бігти після пересадки, коли мало часу. І це не допомогло. Вони не хотіли нас садити. Я кричала, просила — розберіться. А вони не хотіли розбиратись. Це пекло», — розповіла Репяхова.

За її словами, вона почала кричати, зчинила гучний скандал, щоб на неї звернули увагу. У результаті їй вдалося дістатися до країни призначення.

Співачка Слава Камінська з двома дітьми виїхала через війну до Нідерландів.

Раніше Анастасія Приходько пояснила, чому із трьома дітьми не хоче їхати з країни.

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