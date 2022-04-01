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«Зараз усі ризикують життям»: батько Злати Огнєвіч вирушив на передову

10:22 1 квітня 2022
Злата Огнєвіч

Популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка з перших днів війни зайняла активну позицію, допомагає волонтерам, підтримує наших воїнів на передовій своїми виступами, розповіла, що її батько приєднався до захисників України. Він, як лікар, вирушив на Харківщину рятувати поранених.

«Зараз тато на шляху до Харкова, їде допомагати пораненим бійцям. Знаючи, який він чудовий лікар, я впевнена, що йому вдасться допомогти багатьом. Намагаюся не думати про ризик у цій гарячій точці, бо всі ризикують своїм життям та здоров'ям. ЗСУ та всі підрозділи захищають рідну землю, лікарі під обстрілами або у напівтемних підвалах, оперують, рятуючи життя іншим, волонтери ціною власного життя допомагають людям», — написала Огнєвіч під фото із батьком.

Також співачка розповіла, що відлетіла до США. Там вона братиме участь у благодійних концертах, допомагатиме збирати кошти та гуманітарну допомогу для України.

Раніше Слава Камінська розповіла, як із двома дітьми поїхала до Нідерландів.

А дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова вчинила скандал у аеропорту Стамбула через погане ставлення до неї.

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