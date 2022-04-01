«Рашисти вкрали наше щастя»: Наталка Денисенко зворушливо звернулася до чоловіка у п'яту річницю весілля

Відома акторська пара Наталка Денисенко та Андрій Федінчик, який вступив до лав ЗСУ, 1 квітня відзначають п'яту річницю шлюбу. Цього дня рівно п'ять років тому вони зіграли гарне весілля на березі океану на Мальдівах.

Щороку подружжя по-особливому відзначало цю дату — влаштовували повторні церемонії у різних країнах. Цього року планували відзначити перший сімейний ювілей. Але романтичну традицію зруйнувала війна. Як каже Наталка, рашисти вкрали їхнє щастя.

«Андрій на полігоні, а я з синочком слухаю сирени повітряної тривоги… Рашисти вкрали наше щастя, наші свята та будні, наші смачні вечері, наші ночі кохання, наша улюблена справа, наша хата, наші обійми та поцілунки синочка, наші маленькі сварки, прогулянки, наше свіже повітря, нашу молодість, наш спокій, наше життя. Я вітаю тебе, мій коханий чоловік! Обіцяй, що берегтимеш себе, будеш цілий, неушкоджений, і коли війна закінчиться, ми святкуватимемо нашу перемогу, наше життя, і наше те весілля!», — зворушливо звернулася до Андрія Наталка.

Раніше Наталка Денисенко жорстко висловилася про окупантів, які вбивають наших громадян та грабують наші будинки.

Співачка Злата Огнєвіч відлетіла до Америки і розповіла, що її батько-лікар пішов на війну, рятувати поранених.

519

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter