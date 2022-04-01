Маленький хлопчик розчулив світ виконанням пісні «Ой, у лузі червона калина…»

Маленький українець Лео емоційно виконав пісню «Ой, у лузі червона калина…» та став зіркою мережі.

«Війна продовжується. Пісня ллється. Перемога близько», — написав Саша Буша, який опублікував відео у Facebook. Щире відео з хлопчиком зворушило серця багатьох українців. Маленького Лео навідали поліцейські та подякували йому за підтримку бойового духу.

Українська пісня «Ой, у лузі червона калина», виконання якої Андрієм Хливнюком стало популярним у мережі, була створено на початку 20 століття. Це одна з найвідоміших пісень Українських січових стрільців.

За однією з версій перший варіант написав відомий поет, режисер, директор театру «Руська бесіда» Степан Чарнецький у 1914 році для постановки Василя Пачовського «Сонце Руїни» про гетьмана Дорошенка.

У фіналі мала звучати «Чи я в лузі не калина була», але режисер вибрав оптимістичнішу пісню «Розлилися круті бережки», трохи переробив слова та мелодію. Вперше вона зазвучала у 1914 році у Стрию. Григорій Трух додав ще три куплети. Пісню підхопили Січові Стрільці, вона стала гімном патріотів. А тепер її співає вся Україна, як символ боротьби із загарбниками.

Ой, у лузі червона калина похилилася.

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!

***

Не хилися, червона калина — маєш білий цвіт.

Не журися, славна Україна — маєш добрий рід.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!

***

Марширують наші добровольці у кривавий тан,

Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.

А ми тії ворожі кайдани розіб’ємо,

А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!

***

Ой, у полі ярої пшенички золотистий лан,

Розпочали наші добровольці з ворогами тан!

А ми тую ярую пшеничку ізберемо,

А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!

***

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,

То прославить по всій Україні січових стрільців.

А ми тую стрілецькую славу збережемо,

А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!

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