Кремль висаджено у повітря і він розлетівся на шматки: Ірина Федишин поділилася з українцями своєю мрією (відео)

Популярна співачка Ірина Федишин опублікувала у соціальній мережі незвичайне відео, на якому показано вибух головної вежі московського кремля.

«Нехай мрії здійснюються. Слава Україні», — підписала вона відео.

Звичайно, ролик — лише монтаж, але багатьом українцям напевно дуже хотілося б, щоб кадри були справжніми — адже стільки горя та страждань нашій країні не приносив ще жоден ворог.

Тому навряд чи можна дивуватися реакції фоловерів Ірини.

Звичайно, були серед відгуків і «стримані» коментарі — мовляв, вважали Ірину доброю та стриманою жінкою, мамою двох синів. Але таким людям, схоже, варто рекомендувати почитати зведення про звірства окупантів у Маріуполі чи інших містах — після цього їхні думки напевно приймуть інший напрямок.

Зазначимо, що про невтішну долю росії та її «фюрера» попереджають і знакові втрати окупантів — збитий ЗСУ ударний рашистський вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» та знищений у Бердянську великий десантний корабель агресора .

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