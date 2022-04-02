Мер Борисполя Київської області Володимир Борисенко розповів про допомогу артистки Світлани Лободи, яку співачка надала минулого тижня.

Світлана Лобода передала автомобіль у користування територіальній обороні, а також сплатила за покупку важливого обладнання для захисту військових у місті на суму понад 1,5 мільйона гривень. Про це мер Борисполя розповів у соцмережах.

«Є цікаві особистості, які мене здивували, можна навіть сказати шокували. Зі мною на зв’язок вийшла Світлана Лобода. По-різному можемо до неї відноситись, але ця дівчинка, після цього я вважаю її справжньою українкою, передала для нас в тероборону автомобіль, бусік, який ми будемо використовувати. Та оплатила рахунок більш ніж на 1,5 мільйона гривень для покупки бронежилетів і турнікетів», — поділився Володимир та подякував Світлані у відео.

Тим часом продюсер Олена Мозгова розкритикувала у Facebook позицію мера Борисполя.

«Поплакала і знов фіалка розцвіла… 1,5 лімони гривень … і вуаля ти знову „справжня українка“. меру потрібно переглянути чи цінності, чи цінники.» — написала вона.

Шанувальники Мозгової активно підтримують її в коментарях.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно співачку Світлану Лободу, якій дорікали за мовчання в перші дні війни і внесли до «чорного списку» артистів, які мовчки підтримують російську агресію, виключили з цього списку.

Фото: Facebook.com/olenamozgova

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