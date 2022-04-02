«Нащо мені така подруга? До побачення, Ані Лорак» — український режисер перестав спілкуватись зі співачкою, яка мовчить про війну
Ані Лорак продовжує мовчати про війну рф в Україні (нагадаємо, співачка обмежилася незрозуміло кому адресованими постами в соцмережах), а її наразі вже колишній друг та успішний режисер Олег Бондарчук розповів, що через це і перестав з нею спілкуватись. Хоча саме він поставив їй грандіозне шоу «Діва» у 2018 році. Про це він заявив в інтерв'ю DOROTYE.
«Я мав блискучу кар'єру у рф, але я зі своїм народом, я люблю Україну та підтримую її, — каже Олег Бондарчук. — На нашу країну напала росія, у мене велика російська аудиторія. Я вважав своєю головною задачею донести до них правду. Я постив відео. Я однозначно сказав, що ми не будемо з тим миритися. Ми не один народ. На жаль, чи на щастя, одну подругу я втратив. Це Ані Лорак. Втратив, в першу чергу, тому що мені було важливо, щоб в цей момент всі вийшли з прапором України на горизонт і висловили свою позицію. Але весь цей час війни Ані Лорак жодного разу не поцікавилась як я почуваюсь, перебуваючи у Києві. Дружба наша закінчилась. Чи не гризе її совість, чи спокійно вона спить? Але така подруга не потрібна. До побачення, Ані Лорак».
Додамо, що Ані Лорак з міста місті Кіцмань Чернівецької області. У 2008 році їй надали звання народної артистки України. Із 2014 року співачка живе та працює в Росії. Через її мовчання щодо війни у Чернівцях демонтували зірку на її честь. Водночас колишній чоловік артистки Мурат Налчаджиоглу підтримував наш народ гуманітарною допомогою. Та минулого тижня він поїхав до Туреччини, звідки родом. Й через соцмережі скаржиться, що війна не дає йому бачитися з дочкою.
595
Читайте також: Місяць війни в Україні: Лобода вперше заговорила про напад Росії
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter