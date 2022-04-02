Ані Лорак продовжує мовчати про війну рф в Україні (нагадаємо, співачка обмежилася незрозуміло кому адресованими постами в соцмережах), а її наразі вже колишній друг та успішний режисер Олег Бондарчук розповів, що через це і перестав з нею спілкуватись. Хоча саме він поставив їй грандіозне шоу «Діва» у 2018 році. Про це він заявив в інтерв'ю DOROTYE.

«Я мав блискучу кар'єру у рф, але я зі своїм народом, я люблю Україну та підтримую її, — каже Олег Бондарчук. — На нашу країну напала росія, у мене велика російська аудиторія. Я вважав своєю головною задачею донести до них правду. Я постив відео. Я однозначно сказав, що ми не будемо з тим миритися. Ми не один народ. На жаль, чи на щастя, одну подругу я втратив. Це Ані Лорак. Втратив, в першу чергу, тому що мені було важливо, щоб в цей момент всі вийшли з прапором України на горизонт і висловили свою позицію. Але весь цей час війни Ані Лорак жодного разу не поцікавилась як я почуваюсь, перебуваючи у Києві. Дружба наша закінчилась. Чи не гризе її совість, чи спокійно вона спить? Але така подруга не потрібна. До побачення, Ані Лорак».

«За весь час війни Ані Лорак жодного разу не поцікавилась, як я почуваюсь, перебуваючи у Києві», - говорить Олег Бондарчук. Фото з Facebook

Додамо, що Ані Лорак з міста місті Кіцмань Чернівецької області. У 2008 році їй надали звання народної артистки України. Із 2014 року співачка живе та працює в Росії. Через її мовчання щодо війни у Чернівцях демонтували зірку на її честь. Водночас колишній чоловік артистки Мурат Налчаджиоглу підтримував наш народ гуманітарною допомогою. Та минулого тижня він поїхав до Туреччини, звідки родом. Й через соцмережі скаржиться, що війна не дає йому бачитися з дочкою.

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