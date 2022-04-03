Відомий співак та автор хітів Макс Барських, який родом з окупованого нині Херсона, вирішив захищати країну від ворога зі зброєю в руках. Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram, з'явившись у військовій формі.

«Ще місяць тому у моїх руках був тільки мікрофон. Але час зараз змінюється. Хто міг уявити, але 3 квітня я йду на військові навчання. Як будемо святкувати перемогу? Кидайте ідеї», — зазначив Макс і додав, що дуже любить українців та пишається народом.

За словами артиста, днями він натрапив на статтю українського пророка, яка вийшла у січні 2022 року:

«Там йшлося про великі випробування для нашої держави та світу в цілому. І їх пройдуть люди, які несуть любов, силу духу. Давайте нести світло та щось світле, незважаючи на кількість страждань зі сторони рф. Адже зло завжди буде покарано. Ми з вами інша нація, наші усмішки ширші, як і серця».

Слід зазначити, що Макс Барських — один з тих виконавців, хто з першого дня висловлює свою позицію та не боїться говорити правду про вторгнення рф, критикує колег з ворожої країни, які мовчать або ж підтримують путінський режим. Макс не лише допомагає коштами на армію та біженців, він дає безкоштовні концерти для збору грошей та підтримки людей.

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