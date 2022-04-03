29.52 / 30.45 32.79 / 34.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Старша донька Віри Брежнєвої нагадала, хто вона за національністю: «Ми переможемо, слава Україні!»

11:21 3 квітня 2022
Іменинниця

Улюблениця шанувальників старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман нещодавно відзначила свій 21-й день народження.

Про це дівчина написала у своєму Instagram .

«21 рік тому 30 березня я народилася опівночі у пологовому будинку у Дніпропетровську (або зараз Дніпро). Тоді я ще не знала, що я народилася у найкращій країні у світі — нашій Україні. Мені пощастило рости тут, навчатися в наших школах і вивчати нашу багату та дивовижну історію. Від творів Шевченка до картин Примаченко, я зростала і закохувалась все більше і більше в Україну та її скарби, захоплюючись також нашим мистецтвом та літературою. Ще маленькою я пишалася нашим народом і тим, що я українка», — зізналася дівчина.

Вона також додала, що важко переживає війну і дуже хвилюється за своїх друзів та родичів, які залишилися в Україні.

«Моє єдине бажання — повернутися додому, тому цього року на свій день народження я закликаю вас, будь ласка, продовжуйте допомагати Україні та її людям, відправляйте гроші до будь-якої благодійної організації, яка допомагає українцям під час війни (вибір за вами), або працює волонтером у пунктах допомоги. На моїй сторінці в хайлайтах ви побачите, куди або кому ви можете відправити кошти і допомогти. Ми переможемо! Слава Україні!», — додала Софія.

Нагадаємо, що зараз Соня живе разом із мамою в Італії, звідки часто приїжджає до різних країн Європи для допомоги біженцям з України.

Фото instagram.com/sonyaxkiperman/

587

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військова поліція Росії

Стрілятимуть в спину своїм: військова поліція рф нині в Україні може виконувати роль новітніх загороджувальних загонів

Сергій Проневич

Рашисти закатували рекордсмена Книги рекордів України Сергія Проневича

Найсмачніші соковиті котлети без грама м&#39;яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Найсмачніші соковиті котлети без грама м'яса від Людмили Борщ: домашні спробували та просять готувати щодня

Ані Лорак

«Нащо мені така подруга? До побачення, Ані Лорак» — український режисер перестав спілкуватись зі співачкою, яка мовчить про війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.