Старша донька Віри Брежнєвої нагадала, хто вона за національністю: «Ми переможемо, слава Україні!»

Улюблениця шанувальників старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман нещодавно відзначила свій 21-й день народження.

Про це дівчина написала у своєму Instagram .

«21 рік тому 30 березня я народилася опівночі у пологовому будинку у Дніпропетровську (або зараз Дніпро). Тоді я ще не знала, що я народилася у найкращій країні у світі — нашій Україні. Мені пощастило рости тут, навчатися в наших школах і вивчати нашу багату та дивовижну історію. Від творів Шевченка до картин Примаченко, я зростала і закохувалась все більше і більше в Україну та її скарби, захоплюючись також нашим мистецтвом та літературою. Ще маленькою я пишалася нашим народом і тим, що я українка», — зізналася дівчина.

Вона також додала, що важко переживає війну і дуже хвилюється за своїх друзів та родичів, які залишилися в Україні.

«Моє єдине бажання — повернутися додому, тому цього року на свій день народження я закликаю вас, будь ласка, продовжуйте допомагати Україні та її людям, відправляйте гроші до будь-якої благодійної організації, яка допомагає українцям під час війни (вибір за вами), або працює волонтером у пунктах допомоги. На моїй сторінці в хайлайтах ви побачите, куди або кому ви можете відправити кошти і допомогти. Ми переможемо! Слава Україні!», — додала Софія.

Нагадаємо, що зараз Соня живе разом із мамою в Італії, звідки часто приїжджає до різних країн Європи для допомоги біженцям з України.

Фото instagram.com/sonyaxkiperman/

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