Зірка серіалу «Слід» став «рятувальником тварин»: три тижні їздить Ірпенем, відшукуючи кішок, собак і хом'ячків

Чемпіон України зі стриптизу, актор Олексій Суровцев, відомий за роллю у серіалі «Слід», зайнявся порятунком домашніх тварин, яких їхні господарі, що рятувалися від війни, покинули у квартирах. Про це повідомив журналіст Сергій Лойко у Facebook.

Так, більше трьох тижнів Олексій у бронежилеті та касці їздить у Smart по розгромленому росіянами Ірпеню. Ризикуючи своїм життям, він вивозить із будинків кішок, собак, кроликів, хом'яків та інших свійських тварин. Люди зв'язуються з ним по телефону та в Instagram, приїжджають і дають ключі, щоб він урятував їхніх вихованців. Буває й таке, що власники не мають ключів, у такому разі господарі дозволяють Олексію зламати двері.

«Олексій зараз живе у Києві. Його робочий день такий: щоранку на машині, позиченій йому другом, він доїжджає до Романівки, кілька разів переходить дошками сюди-туди через річку, щоб перенести всі свої порожні клітки-переноски. На мосту його зустрічає друг, що залишився в Ірпені, і на його машині вони доїжджають до „бази“ Олексія на заваленому битим склом та різними уламками дитячому майданчику перед його будинком. Олексій пересідає у свій Smart, попередньо набивши його до стелі переносками, і відправляється за адресами», — пише Лойко у соцмережах.

Так, з 8 березня він врятував понад 150 звірят.

«Не дочекався Олексія і помер лише нещасний кролик. Два дні тому, коли я зустрівся з Суровцевим, він підібрав на вулиці величезного, брудного, як чорт, самоїда. Той, як відчув, що Олексій добра людина, сам підійшов до нього і сів у машину, зайнявши її майже всю. Олексій поки що залишив його на базі, зробив фото і шукатиме його рідних», — пише Лойко.

Як писали «ФАКТИ», у сусідньому з Ірпенем селищі Гостомель росіяни більше місяця утримували у підвалі близько 70 людей.

Фото: Instagram.com/surovtsev.alexei

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